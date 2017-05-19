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Spor

İngiltere’de hakemi aldatan futbolcuya ceza yolda

İngiltere FutboL Federasyonu, hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde bulunan futbolcular ile ilgili devrim niteliğinde bir karara imza atıyor

19 Mayıs 2017 23:38

İngiltere futbolunda yeni bir dönem başlıyor. İngiltere Futbol Federasyonu, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan futbolculara, hakemi kandırsalar bile ceza vermeye hazırlanıyor. İngiliz Futbol Yönetimi ve Profesyonel Futbolcular Birliği’ne sunulan uygulama kabul edilirse, hafta başında bir kurul tarafından izlenecek maçlarda hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde bulunan futbolculara ceza verilmesi öngörülüyor. İngiltere Futbol Federasyonu, böylece hakemi kandırmaya çalışan futbolcuların önünün kesileceğine inanıyor.

Alınan karar doğrultusunda hakemi kandırarak takımına haksız penaltı kazandıran ya da rakibinin yok yere atılmasına neden olan futbolculara, kurul tarafından izlenen maç görüntülerinin ardından ceza verilecek. Kurulda eski bir hakem, eski bir teknik adam ve eski bir futbolcu olacak. Kurul futbolcuya ceza verilmesi kararını ancak oybirliği ile verebilecek.

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