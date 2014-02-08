İngiltere'de haftanın en çok konuşulan maçı

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası tarihi bir maça tanıklık etti. Lider Arsenal, Anfield Road'da Liverpool karşısına çıktı ama çıktığına pişman oldu... Liverpool, Arsenal'i sahasındaki maçta 5-1'lik tarihi bir yenilgi ile eli boş gönderdi.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 1 ve 10. dakikada Martin Skrtel, 17 ve 52. dakikalarda Raheem Sterling, 20. dakikada da Daniel Sturridge kaydetti.

Konuk takımın tek golünü ise 69. dakikada penaltıdan Mikel Arteta attı...

Lider Arsenal bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı ve 55 puanda kaldı. Liverpool da 25 yıllık şampiyonluk umutlarını devam ettirdi ve puanını 50'ye yükseltti.

Liverpool kaptanı Gerrard 2 asistle oynarken, Uruguaylı golcü Suarez ve Coutinho ise maçı 1 asistle tamamladı.

Maçın rakamları

Liverpool - Arsenal

22 Şut 11

12 Hedefi Bulan 6

35 Top Kapma 16

%78 Pas isabeti %87

%42 Topla Oynama %58

Maçın yıldızı

Coutinho: Karşılaşmada %83 pas isabetiyle oynayan Brezilyalı yıldız, 66 kez topla buluştu. Rakip kaleye 3 kez dripling yapan, 1 asist yaparken, 6 kez de top çaldı.

Maçın hayal kırıklığı

Mesut Özil: Arsenal'in şimdiye kadar en başarılı isimlerinden biri olan Mesut Özil, Liverpool karşısında tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Sahada adeta yokları oynayan Mesut, 47 kez topla buluşurken 61.dakikada oyundan çıktı.