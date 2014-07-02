İngiltere’de, haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesi gündemde

Ülkenin önde gelen uzmanlarından, kamu sağlığından sorumlu kurum başkanı Prof. John Ashton, stresten kaynaklanan hastalıklara karşı haftalık çalışma günlerinin azaltılmasını önerdi. Ashton, insan sağlığına zarar verdiğini söylediği haftalık çalışma günlerinin dörde düşürülmesiyle insanların yakınlarıyla daha fazla zaman geçirebileceğini ve ayrıca işsizliğin de azaltılabileceğini belirtti.

'Bazıları aşırı çalışıyor, bazıları hiç çalışmıyor'

"Hayatlarımızı yaşama şeklimize bakınca, insanların stresi, zamanla yarışı, hastalık izinleri, işle bağlantılı ruhsal sorunları büyük bir problem. Dört günlük çalışma düzenine geçmeliyiz, çünkü nüfusun bir kısmı aşırı fazla çalışırken bir kısmı iş bulamıyor. Dengesiz bir iş dağılımı var. Ayrıca öğle tatilleri de yok oldu. İnsanlar masa başında bir sandviçle idare edip çalışmaya devam ediyor" diyen Ashton'ın önerisi büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz Sendika Konfederasyonu (TUC), çalışanların dört iş günü uygulamasından memnun olacağını açıkladı.

TUC Genel Sekreteri, "Milyonlarca çalışan, aşırı uzun iş saatleriyle günlük hayatı arasında denge kurmaya çalışırken büyük baskı altında. Ülkede esnek çalışma saatleriyle ilgili yeni kanun işverenler tarafından çok kolay manipüle edilebilir" diye konuştu.

İngiltere'de sadece bakıcılar, stajyerler ve yaşlılar için geçerli olan esnek çalışma saatleri kanununun kapsamı, bu hafta tüm işçiler için genişletilmişti.