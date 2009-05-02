İngiltere'de H1N1 virüsü taşıyan hasta sayısı 13

İngiltere'de yapılan testler sonucunda H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşen hasta sayısının 13'e yükseldiği, 600 kişi üzerinde yapılan testlerin sonuçlarının da beklendiği bildirildi.

Ülkede Meksika'ya seyahat etmeden H1N1 virüsü kapanların sayısı da 2'ye yükseldi.



Halk Sağlığını Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Meksika'ya hiç gitmeden virüsü kapan iki kişinin varlığının önemli olduğu, ancak yine de genel halk sağlığı açısından tehdidin çok büyütülmemesi gerektiği belirtildi.



Yetkililer, İngiltere'de virüsü taşıdığı tespit edilen bütün hastalarda semptomların çok hafif biçimde ortaya çıktığını, bunun da tedavilerde başarı oranını artırdığını belirtti.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown da bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin hastalıkla mücadele konusunda iyi durumda olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki daha pek çok yeni vaka ortaya çıkacaktır, ama bunlar aynı zamanda tedavi edilebilir olacak" dedi.

