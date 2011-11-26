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Dünya

İngiltere'de grev hazırlığı LONDRA (A.A)

26 Kasım 2011 17:42

-İngiltere'de grev hazırlığı LONDRA (A.A) - 26.11.2011 - İngiltere'de kamu sektöründe birçok çalışanın gelecek hafta greve gitmesi bekleniyor. Grevin, 30 Kasım Çarşamba günü yapılması ve 24 saatlik greve 33 sendika ile yaklaşık 2 milyon kişinin iş bırakarak destek vermesi öngörülüyor. İş bırakacaklar arasında 18 bin sınır güvenliği memurunun bulunmasının, ülkenin en büyük havaalanı Heathrow başta olmak üzere, havaalanlarında aksamalara ve uzun kuyruklara neden olabileceği belirtiliyor. Bu arada hükümet ile sendikalar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Sendikalar, ülkedeki kesinti planlarını ve işten çıkarmaları protesto ediyor. 24 saatlik iş bırakma eyleminin ülke ekonomisine zararının 500 milyon sterlini bulabileceği kaydediliyor.

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