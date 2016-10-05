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BBC Türkçe

İngiltere'de göçmen karşıtı UKIP'in lideri 18 gün görevde kalabildi

Partinin yeni lideri Diane James, seçildikten 18 gün sonra, UKIP üzerinde otoritesi olmadığını söyleyerek görevi bıraktı. İstifa, eski lider Nigel Farage'ın siyasete geri dönebileceği şeklinde yorumlara yol açtı.

05 Ekim 2016 16:53

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı partisi UKIP'in yeni lideri Diane James seçildikten 18 gün sonra istifa etti. James kararına gerekçe olarak, parti üzerinde otoritesi olmamasını gösterdi.

Ayn zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan 56 yaşındaki politikacı, mevcut koşullarda partisinde planladığı değişimleri gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

James Twitter hesabından, seçildiğinden beri parti yetkilileriyle lider olarak rolünün ne olacağını tartıştığını, sonuçta vaadettiği değişimler için parti teşkilatı ve partinin Avrupa milletvekili grubu içinde yeterli desteğe ve otoriteye sahip olmadığını anladığını yazdı.

Partinin eski lideri Nigel Farage, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı alması ile sonuçlanan referandumdaki başarısının ardından Eylül ayı ortasında istifa etmiş, yerine Diane James seçilmişti.

Ancak James bir genel başkan yardımcısı atamadığı gibi liderliğini resmileştirecek adımları da atmamıştı ve UKIP teşkilatı da partiyi kimin yönettiği sorusuna cevap veremiyordu.

BBC'ye konuşan UKIP'in parti teşkilatlarından sorumlu yetkilisi Paul Oakden, teknik olarak halen Nigel Farage'ın lider olabileceğini kabul etmişti.

Oakden, Diane James'in istifasını ise şu sözlerle yorumladı:

"Bunu yapmaya hakkı var. Kendisine bir lider ve çalışkan bir Avrupa milletvekili olarak teşekkür ediyoruz. Bu görevini her zamanki gibi titizlikle sürdürecektir."

Yorumcular Diane James'in UKIP liderliğine seçilişinin parti içi bölünmelerin ve fraksiyonlar arası mücadelenin hızlandığı bir döneme rastladığına dikkat çekiyorlar.

Partinin farklı kanatları bundan sonra nasıl bir rota izlemek gerektiği konusunda birleşmekte zorlanıyor.

Sağlık sektöründen gelen bir iş kadını olan James, seçildiği gün parti içi birliğe odaklanacağını, herkesin onun liderliği altında birleşmesi gerektiğini söylemişti.

Planı partinin yönetim organları ve bunların işleyişlerinde radikal değişiklikler yapmaktı.

Yaptığı açıklamalar, bunu gerçekleştiremeyeceğini anladığına işaret ediyor.

Diane James'in istifası partiye 2006 yılından bu yana iki dönem liderlik yapan Nigel Farage'ın geri dönüp dönmeyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Oakden, Farage'ın yeniden partiye dönüp dönmeyeceği sorusuna "Pek muhtemel değil. Ama hiç bir şey imkansız değildir" yanıtını verdi.

BBC'ye konuşan Nigel Farage gelecekte liderlik için adaylığını koymayı düşünmediğini söyledi.

UKIP, İngiltere'de AB karşıtlığının bir numaralı sembolü olan Farage'ın liderliğinde 10 yıl içinde marjinal bir parti olmaktan çıkıp, 2015'teki son genel seçimde üçüncü sırada yer almıştı.

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