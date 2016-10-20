İngiltere'de geçmişte eşcinsellikten hüküm giyenlere af

İngiltere hükümeti bir dönem cinsel suçlar kapsamında hüküm giyen eşcinsel ve bi-seksüel erkeklere ölümlerinden sonra af verileceğini açıkladı.

Bu İngiltere'nin eşcinselliği suç olmaktan çıkardığı tarihten önce eşcinsellikten suçlu bulunan kişileri kapsıyor.

Adalet Bakanı Sam Gyimah "adımın çok önemli" olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman şifrelerini kıran matematikçi Alan Turing 2013 yılında özel bir afla affedilmişti.

Turing yasası olarak da bilinen uygulamada artık suç sayılmayan cinsel faaliyetleri nedeniyle hüküm giymiş ölü isimler otomatik olarak af kapsamına alınacak.

Bu suçtan hüküm giymiş hayattaki kişiler ise İçişleri Bakanlığı'na başvurarak isimlerinin temize çıkmasını talep edebilecek.

İngiltere'de Cinsel Suçlar Yasası 1967 yılında 21 yaş ve üstündeki erkekler arasındaki eşcinsel münasebetleri suç olmaktan çıkarmıştı.

Bu yasa 1980 yılında İskoçya'da 1982'de Kuzey İrlanda'da kabul edilmişti.

Turing'e ölümünün ardından verilen aftan sonra tüm bu suçlardan hüküm giymiş kişilere de verilmesi yönünde kampanyalar başlatılmıştı.

Turing 1952'de yaşadığı bir ilişki nedeniyle ceza almıştı.

Turing kimyasal yollarla kısırlaştırılmış ardından 1954 yılında sinayür alarak intihar etmişti.

Turing'e 60 yıl sonra özel bir af çıkarılmıştı.

Turing'in yeğeni Rachel Barnes bu affı sevinçle karşıladıklarını açıklamış ve Turing'in cinsel yaşamı değil İngiltere ve dünya için yaptıklarıyla anılması gerektiğini söylemişti.

Barnes geçen yıl eşcinsel oldukları gerekçesiyle ceza alan tüm erkeklerin affedilmesi için bir kampanya başlatılmasına ön ayak olmuştu.

Barnes kampanynın iki haftada aralarında Stephen Fry ve Benedict Cumberbatch gibi oyuncuların bulunduğu 500 bin imzaya ulaştığını söyledi. Cumberbatch Imitation Game isimli filmde Turing'i canlandırmıştı.

Bu suçtan 1974 yılında mahkum olan George Montague ise hükümetten af değil, özür beklediğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Montague "Bu affı kabul etmek suçlu olduğunuzu kabul etmek demek. Ben suçlu değildim. Sadece yanlış zamanda yanlış yerde olmaktan suçluydum" dedi.

Montague Alan Turing'e af verilmesinin de yanlış olduğunu savundu.