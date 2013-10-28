İngiltere'de fırtına hayatı felç etti

Ülkenin özellikle güneybatısını etkileyen ve saatte yaklaşık 160 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 200 ağacın devrildiği ve ölümlere yol açtığı kaydedildi. Kent bölgesinde prefabrik bir evin üzerine düşen ağaç nedeniyle 17 yaşındaki bir kız, başkent Londra yakınlarındaki Watford'da ise arabasının üzerine düşen bir ağaç nedeniyle de 50 yaşlarındaki bir kişi hayatını kaybetti.

1987'den bu yana yaşanan en etkili fırtınadan ulaşım da nasibini aldı. Ülkenin en büyük havaalanı olan Heathrow'da 130 uçuş iptal edilirken, fırtınada devrilen ağaçların demiryollarını kapaması nedeniyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı. Tren rayları üzerine devrilen 100'den fazla ağaç tespit edildiği bildirildi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, aylık basın toplantısı yapacağı binanın üzerine vinç devrildiği için toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

Ülkede fırtına nedeniyle 270 bin eve elektrik verilemediği açıklandı.

Tüm Kuzey Avrupa'yı tehdit ediyor

Fırtına İngilitere dışında Kuzey Almanya, Batı Fransa ve İskandinav ülkelerini de etkiledi.