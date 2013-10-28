İngiltere'de fırtına hayatı felç etti

Ülkenin özellikle güneybatısını etkileyen ve saatte yaklaşık 160 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 200 ağacın devrildiği ve ölümlere yol açtığı kaydedildi. Kent bölgesinde prefabrik bir evin üzerine düşen ağaç nedeniyle 17 yaşındaki bir kız, başkent Londra yakınlarındaki Watford'da ise arabasının üzerine düşen bir ağaç nedeniyle de 50 yaşlarındaki bir kişi hayatını kaybetti.
1987'den bu yana yaşanan en etkili fırtınadan ulaşım da nasibini aldı. Ülkenin en büyük havaalanı olan Heathrow'da 130 uçuş iptal edilirken, fırtınada devrilen ağaçların demiryollarını kapaması nedeniyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı. Tren rayları üzerine devrilen 100'den fazla ağaç tespit edildiği bildirildi.
Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, aylık basın toplantısı yapacağı binanın üzerine vinç devrildiği için toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.
Ülkede fırtına nedeniyle 270 bin eve elektrik verilemediği açıklandı.
Tüm Kuzey Avrupa'yı tehdit ediyor
Fırtına İngilitere dışında Kuzey Almanya, Batı Fransa ve İskandinav ülkelerini de etkiledi.
Almanya'nın batısındaki Gelsenkirchen'de bir otomobilin üzerine araç devrilmesi sonucu iki kişi öldü. Araçtaki iki çocuk da yaralandı.
Aynı bölgede ağaçların araçların üzerine düşmesi sonucu en az iki kişi daha öldü.
Almanya'da bir balıkçı ve bir denizcinin de denizdeki kazalarda öldüğü açıklandı.
Batı Fransa'daki Brittany'de bir kadın kayalıklardan denize sürüklendi. Hollanda'nın Amsterdam'da da bir kadın üzerine ağaç devrilmesi sonucu öldü.
Kuzey Denizi'ne doğru ilerledikçe güçlenen fırtına, Danimarka ve İsveç'te acil durum ilan edilmesine neden olurken, fırtınanın İskandinav ülkelerinde saatteki hızı 162 kilometreyi bulan rüzgarlara yol açabileceği belirtiliyor.