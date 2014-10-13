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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de Filistin oylaması

İngiliz Parlamentosu'nda bugün Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını öngören bir oylama yapılıyor.

13 Ekim 2014 12:42


Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılacak oylamanın bağlayıcılığı bulunmuyor.

Avam Kamarası üyeleri, İşçi Partili Grahame Morris tarafından hazırlanan "hükümetin Filistin devletini tanımasına" ilişkin önergeyi görüşecek. Ardından önerge oylanacak.

Oylamaya dair Grahame Morris'in ofisinden yapılan açıklamada, İşçi Partili milletvekillerinin tamamının önergeye evet oyu vereceği, iktidardaki Muhafazakâr Parti'den bazı milletvekillerinin de destek sözü verdiği kaydedildi.

Filistin'i tanıyan 112 ülke arasına son olarak İsveç ve AB üyesi Bulgaristan, Malta, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kıbrıs eklenmişti.

İki devletli çözüm öneren İsrail, Filistin'in üçüncü ülkeler tarafından tanınmasının barış sürecine zarar verdiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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