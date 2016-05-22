İngiltere'de FA Cup'ın sahibi ManU oldu

İngiltere FA Cup final karşılaşmasında Crystal Palace'ı 2-1 yenen Manchester United, tarihinde 12. kez bu kupayı kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın son anlarında, iki ekip de karşılıklı attıkları gollerle şampiyonluk kupasına uzanmak için çaba gösterdi.

habertürk'ün haberine göre, maçın 78. dakikasında Jason Puncheon ile 1-0 öne geçen Crystal Palace, büyük sevinç yaşarken 3 dakika sonra Juan Mata skora 1-1'lik dengeyi getirdi.



Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United'ın iki şutu direkten dönerken normal süre 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Uzatma anlarında 105. dakikada Chris Smalling'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması Manchester United'ı son anlarda zor durumda bıraktı.



Ancak oyuna sonradan giren Jesse Lingard, maçın 110. dakikasında attığı gole Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United FA Cup şampiyonu oldu.



United bu şampiyonlukla 12. kez FA Cup zaferi tatmış oldu ve Arsenal ile birlikte kupayı en çok kazanan takım unvanını elde etti.