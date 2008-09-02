İngiltere’de ‘ev’sizlere 0 faizli kredi

İngiltere’de hükümet, durgun emlak piyasasını canlandırmak için harekete geçti. Hükümet ilk defa, belirli bir gelirin altında ücrete sahip olan ve ev almak isteyen kişilere alacakları evin değerinin yüzde 30’una varan oranlarda faizsiz kredi vermeye hazırlandığını bildirildi.



Son bir yıldır sürekli düşüş yaşanan, buna rağmen pek çok ailenin bir türlü dâhil olamadığı emlak piyasasını canlandırmak isteyen hükümetin, ekonomi danışmanlarının tavsiyelerinin de etkisiyle, 5 yıl süreli ve sıfır faizli kredi uygulamasını gündemine aldığı belirtildi. Verilecek kredinin, emlak piyasasına girmeye hazırlanan aileler için evlerinin peşinatını karşılamada kullanılması hedefleniyor.



Yıllık geliri 60 bin sterlinin altında olan ailelerin ev satın almalarının mümkün olamayacağı kanısına varan hükümetin, bu uygulama sırasında inşaat sektöründen de destek alacağı bildirildi.



Uygulamayla emlak piyasasında güvenin yeniden oluşturulması ve İngiliz ekonomisinde toparlanma sağlanarak hükümete verilen desteğin artırılmasının hedeflendiği yorumları yapılıyor.



Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti’nin sözcüleri ise uygulamayı kısa süreli bir canlandırma planı olarak yorumladı. Muhalefet sözcüleri, piyasada gerçek bir canlanma ve güvenin ise geçici önlemlerle değil, ancak ekonomik göstergelerdeki gerçek bir düzelme ile mümkün olabileceğini belirtti.



İngiltere’de ev fiyatları son bir yılda, 1990’ların başında yaşanan krizin ardından ilk kez bu kadar hızlı bir düşüş yaşıyor. Buna artan petrol fiyatları ve küresel kredi krizinin de eklenmesiyle, İngiliz ekonomisi gerçek bir kriz görüntüsü veriyor.

