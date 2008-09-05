İngiltere’de evler yok pahasına gidiyor

İngiltere'de ev fiyatlarının 1930'lu yılların başında yaşanan büyük ekonomik krizden bu yana en büyük yıllık düşüşü kaydettiği ve geçen Ağustos ayından bu yana yüzde 12,7 oranında değer kaybettiği açıklandı.



Ülkenin en büyük Mortgage sağlayıcısı durumunda bulunan Halifax'ın uzmanları, ülkedeki ortalama ev fiyatlarının 200 binlerden, 174.178'e gerilediğini bildirdi.

Bunun Halifax'ın aylık verileri arşivlemeye başladığı 1983 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olduğuna işaret eden uzmanlar, ortalama bir evin 12 aylık değer kaybının 25 bin sterlin civarında olduğunu belirtti.

Böylece ev fiyatlarının 2006 yılı Mart ayındaki seviyesine gerilediğini de belirten uzmanlar, ev fiyatlarında bundan önce yüzde 10;un üzerindeki bir gerilemenin sadece 1931 yılında, yaşanan Wall Street krizi ve sterlinin büyük değer kaybı sırasında görüldüğünü hatırlattı.

Ev sahiplerinin büyük bölümünün evlerinin fiyatlarının, satın aldıkları günden daha aşağıya düştüğüne tanık olup “eksi değere” geçtiklerine işaret eden uzmanlar, eski değere düşenlerin sayısının Stadart and Poors uzmanları tarafından geçen Temmuz;da tahmin edilenin üç katına çıktığını ve 200 bine ulaştığını bildirdi.