İngiltere’de ev fiyatları düşmeye devam ediyor

İngiltere'de ev fiyatlarının geçen bir ay boyunca da düşmeye devam ettiği ve Mart'taki küçük yükselişin tersine, geçen bir ayda ülkedeki evlerin yüzde 0,4 oranında değer yitirdiği bildirildi.



Ülkenin en büyük tutsat sağlayicılarından biri olan Nationwide'ın rakamlarınına göre, ev fiyatlarındaki düşüş hızı ise yavaşladı. Ancak Nationwide uzmanları, İngiltere'deki ortalama bir evin bir yıl öncesine göre yüzde 15 daha ucuza alınabileceğini belirtiyor.



Uzmanlara göre şu anda İngiltere'deki ortalama bir evin fiyatı 151,861 sterlin olarak hesaplanıyor.

