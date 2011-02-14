İngiltere'de eşcinsel evlilik yolda

T24

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, evlilik kanunundaki reform çerçevesinde yapılacak bu değişiklikle eşcinsel çiftler, evli çiftlerle aynı haklara sahip olacak.İngiltere 2004 yılında eşcinsellere "medeni ortaklık" adı altında hayatlarını birleştirme hakkı tanımış ve eşcinseller evli çiftlerle benzer haklara kavuşmuştu. Ancak eşcinseller, "medeni ortaklığın" bu konudaki taleplere karşılık vermek için "uydurulmuş" bir kavram olduğunu savunmuş ve yasal evlilik konusundaki taleplerini dile getirmişti.Anglikan Kilisesi bu hafta parlamentoda görüşülmesi beklenen teklife şüpheyle yaklaşıyor ve evlilikle medeni ortaklık arasında fark olması gerektiğini savunuyor. Konuyu bu hafta parlamentoya Eşitlik Bakanı Lynne Featherstone'un taşıması bekleniyor. Yeni teklifle eşcinsel çiftlerin de kiliseler ve sinagoglarda evlenebileceği belirtiliyor.Ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John sevgilisi David Furnish ile 2005 yılında, bir önceki İşçi Partisi hükümetinin AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Chris Bryant da geçen yıl Jared Cranney ile medeni ortaklık yoluyla hayatını birleştirmişti.Eşcinsel evliliklere Kanada, Güney Afrika, Hollanda, İsveç, İspanya ve ABD'nin bazı eyaletlerinde izin veriliyor.