-İngiltere'de enflasyon yükseldi LONDRA (A.A) - 18.10.2011 - İngiltere'de Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,5 olan tüketici fiyat endeksinde yıllık artış Eylül ayında yüzde 5,2 oldu. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamaya göre, enflasyon oranının artmasında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış etkili oldu. Tüketici fiyat endeksindeki yüzde 5,2'lik artışın 2008 yılından bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı olduğu bildirildi. Perakende satış endeksinin de Eylül ayında yüzde 5,6 arttığı ve bu rakamın 1991 yılından bu yana görülen en yüksek oran olduğu açıklandı. Perakende satış endeksinin Ağustos ayı itibariyle yıllık bazdaki artışı yüzdesi 5,2 idi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu önümüzdeki iki yılda yüzde 2'ye çekmeyi hedefliyor.