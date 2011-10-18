T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere'de enflasyon yükseldi LONDRA (A.A)

18 Ekim 2011 16:46

-İngiltere'de enflasyon yükseldi LONDRA (A.A) - 18.10.2011 - İngiltere'de Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,5 olan tüketici fiyat endeksinde yıllık artış Eylül ayında yüzde 5,2 oldu. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamaya göre, enflasyon oranının artmasında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış etkili oldu. Tüketici fiyat endeksindeki yüzde 5,2'lik artışın 2008 yılından bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı olduğu bildirildi.  Perakende satış endeksinin de Eylül ayında yüzde 5,6 arttığı ve bu rakamın 1991 yılından bu yana görülen en yüksek oran olduğu açıklandı. Perakende satış endeksinin Ağustos ayı itibariyle yıllık bazdaki artışı yüzdesi 5,2 idi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu önümüzdeki iki yılda yüzde 2'ye çekmeyi hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24