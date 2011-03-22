-İNGİLTERE'DE ENFLASYON ARTIYOR LONDRA (A.A) - 22.03.2011 - İngiltere'de enflasyon yüzde 4,4 oranıyla son iki buçuk yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. İngiltere Ulusal İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ocak ayı itibarıyla yıllık yüzde 4 olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), şubat ayında yüzde 4,4'e yükseldi. Ekim 2008'den bu yana ülkede enflasyon en yüksek seviyesinde seyrederken, artış özellikle gıda, yakıt ve giyim sektörlerindeki fiyatların yükselmesine bağlanıyor. Ülkede konut kredilerinin faiz ödemelerini de kapsayan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ise son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şubat ayında yıllık artış yüzde 5,1'den yüzde 5,5'e yükseldi. İngiltere'de TÜFE 15 aydır Merkez Bankasının ''sağlıklı bir ekonomi'' için hedeflediği yüzde 2 oranının üzerinde seyrediyor. -BORÇLANMA DA REKOR SEVİYEDE- Bu arada İngiltere'de kamu borçlanması da şubat ayında rekor düzeye ulaştı. Hükümetin borcu 11 milyar 800 milyon sterlinle ekonomistlerin öngördüğü 6 milyar 900 milyon sterlin borç tahmininin çok üzerinde çıktı. Ülkenin Maliye Bakanı George Osborne'un yarın bütçeyi açıklaması beklenirken, İngiliz yayın kuruluşu BBC, açıklanan rakamların Başbakan David Cameron için iyi olmadığı yolunda görüş belirtiyor.