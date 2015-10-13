İngiltere'de enflasyon 0'ın altında

İngiltere'de enflasyon 6 ay sonra yeniden sıfırın altına geriledi. Eylül ayı itibarı ile ülkede Tüketici Fiyatları Endeksi'nde yıllık enflasyon yüzde -0,1 oldu.

Ulusal İstatistik Kurumu bu durumun en önemli nedenlerinin, giyim sektöründe fiyatların normalden az artması ve benzin fiyatlarındaki düşüş olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de yılın önemli bir bölümünde enflasyon, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde sıfır ya da sıfıra yakındı. Enflasyon negatif seviyeye en son Nisan ayında düştü.

Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nde enflasyon Eylül ayında yüzde 1,1'den 0,8'e geriledi.

Hükümetin yıllık enflasyon hedefi ise yüzde 2'ydi.

'Faiz artırma baskısı yok'

Bugün açıklanan verileri BBC'ye yorumlayan mali hizmetler şirketi Hargreaves Lansdown'dan kıdemli ekonomist Ben Brettell, mevcut koşullarda İngiltere Merkez Bankası üzerinde faiz artırma baskısı olmadığını söylüyor.

Ülkede faiz oranı 2009 yılından bu yana binde 5 ile rekor düzeyde düşük seviyede.

Merkez Bankası geçen hafta enflasyonun 2016 ilkbaharına dek yüzde 1'e çıkmasını beklemediğini açıklamıştı.

İngiltere Ticaret Odası'nın baş ekonomisti David Kern'in tahminine göre ise ülkede enflasyon 2016'ının büyük bölümünde sıfır ya da eksi seviyede olacak.