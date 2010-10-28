-İNGİLTERE'DE EN POPÜLER ERKEK İSMİ MUHAMMED LONDRA (A.A) - 28.10.2010 - İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu, "Muhammed" isminin, farklı yazılışları dikkate alındığında ülkedeki en popüler erkek ismi olduğunu bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de geçen yıl 6255 bebeğe "Muhammed" ismi verildi. En popüler erkek isimleri listesinde Mohammed 16., Muhammed 36., Mohammad ise 62. sırada yer alıyor. Bu ismin tüm farklı yazılış şekilleri toplandığında ise Muhammed ismi listede birinci sıradaki "Oliver" isminin yerini alıyor. "Jack" isminin ise yerini 14 yıldan sonra Oliver'a kaptırdığı belirtiliyor.