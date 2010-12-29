-İNGİLTERE'DE EN ÇOK KADINLAR MÜSLÜMANLIĞI SEÇİYOR ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - İngiltere'de Müslümanlığı seçenler arasında yapılan bir araştırma, ülkede son on yılda Müslüman olanların sayısının bir önceki on yıla göre iki kat arttığını ortaya koydu. Faith Matters adlı vakfın araştırmasında göre, İngiltere'de Müslümanların sayısı 100 bini bulurken, geçen yıl Müslümanlığı seçenlerin sayısı 5200 oldu. İngiltere'de Müslümanlığı seçenlerle bugüne dek yapılan en kapsamlı araştırmada, Müslüman olan İngilizlerin ortalama yaşının 27,5 olduğu ve bu grubun üçte ikisinin kadınlardan oluştuğu saptandı. Araştırmada, İslamiyeti seçen kadınların hemen hepsinin başörtüsü taktığı kaydedildi. İngiliz Müslüman kadınlarının peçe ya da nikab gibi kıyafetleri tercih etmediği, ancak bu tür kıyafetleri tercih etme hakkına saygı duyduğu belirtildi. Araştırma sonucunda İslamiyet'i tercih eden İngilizlerin oldukça zor durumda kaldıkları yorumuna yer verilirken, bu kişilerin yeni dahil oldukları Müslüman toplumunca kolay kabul edilmedikleri ve yakın çevreleri tarafından dışlandıkları da ortaya konuldu.