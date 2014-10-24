İngiltere’de ek ödeme tepkisi



İngiltere'de AB karşıtlarının baskısı altında olan muhafazakâr Başbakan David Cameron, Brüksel'deki AB Zirvesi'nde oldukça öfkeliydi. İngiliz hükümetinden bir yetkili de “Geçmiş yıllara ait katkı payının değiştirilmesi ve bunun hemen talep edilmesi kabul edilemez“ açıklamasını yaptı.

Bu tepkinin nedeni ise İngiltere'den talep edilen 2,1 milyar euroluk ek ödeme. AB Komisyonu üye ülkelerin Brüksel'e yaptığı bu yıl için ek ödemeleri hesapladı. Komisyon sözcüsü Patrizio Fiorilli, bu kapsamda İngiltere'nin 2,1 milyar euro havale etmesi gerektiğini kaydetti.

Tek etkilenen ülke İngiltere değil ancak diğer ülkeler için söz konusu meblağlar daha düşük düzeyde. Öte yandan Almanya'ya ise 780 milyon euro iade edilecek. Fransa’nın da AB'den 1 milyar euro geri alacağı kaydedildi.

Cameron, AB'nin bütçe kargaşasının birliğin işleyiş tarzı konusunda soru işaretleri doğurduğunu kaydetti. Ekstra fon talep edilmesinin İngiltere'yi AB'de tutmaya yardımcı olmayacağını kaydetti. Cameron, bu parayı ödemeyeceğini bildirdi.

‘AB bir vampir‘

Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage, “Cameron, AB'ye ödemeleri azaltma sözü verdi. Oysa şimdi artıyor“ açıklamasıyla tepki gösterdi. Farage, “AB İngiliz vergi mükelleflerinin kanıyla beslenen kana susamış bir vampir“ şeklinde konuştu.

Ödeme için belirlenen son tarih 1 Aralık.