T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere’de drone kullanıcıları güvenlik farkındalık testine girecek

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – İngiltere’de yeni bir yasa tasarısı drone kullanıcılarının güvenlik farkındalık testinden geçmesini zorunlu kılmayı öngörüyor

26 Kasım 2017 20:49

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – İngiltere’de yeni bir yasa tasarısı drone kullanıcılarının güvenlik farkındalık testinden geçmesini zorunlu kılmayı öngörüyor.
Yasa kapsammında güvenlik güçlerine de insansız hava araçlarının yasadışı kullanımına karşı uygulamaları için yeni yetkiler verilecek.
Hükümet bu tasarıyla yeni drone teknolojilerinin petrol kuyularında, inşaatlarda, organ nakinde ve posta gönderilerinde kullanmayı umuyor.
Tasarı ülkenin pilotlar birliği tarafından da memnuniyetle karşılandı.
 İngiltere pilot birliği Balpa drone ve uçakların 2015 yılında 29 kez çarpışma tehlikesi atlattığını, 2016’da bu sayının 71’e yükseldiğini, bu yılbaşından bu yana ise 81 olay yaşandığını aktardı. Birlik genel sekreteri Biran Strutton, “Bu öneriler dronların daha güvenli bir şekilde entegre olması adına önemli bir adım. Ama yeni yasa yürürlüğe girene kadar ciddi bir çarpışma tehlikesi devam ediyor” dedi.
Temmuz ayında da bir drone Londra Gatwick Havalimanı’na iniş yapmakta olan bir yolcu uçağıyla çarpışarak 130 kişinin hayatını tehlikeye atmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAYasaHükümetTasarıBalpaBirlikBiran StruttonAmaTemmuzLondra Gatwick Havalimanına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24