İngiltere'de domuz gribi vaka sayısı 65'e çıktı

İngiltere'de 10 yeni H1N1 virüs vakası tespit edildiği ve ülkede bu virüs nedeniyle hasta sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.



Sağlık Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, hastaların 5'inin Meksika'dan yeni dönenler, 4'nünün ise daha önceden hastalananlarla yakın teması bulunan kişiler olduğu kaydedildi.



Açıklamada, bir vakadaki enfeksiyon kaynağının ise hala soruşturulduğu belirtildi.



Yeni dört vakanın İngiltere'nin doğusunda, 2'sinin güneydoğusunda ve 2'sinin de Londra'da tespit edildiği kaydedilen açıklamada, 2 vakanın da çocuklarda görüldüğü bildirildi.



İngiltere'de H1N1 virüsü nedeniyle ölen olmadığı belirtilerek, şimdiye kadar görülen bütün vakaların hafif olduğu vurgulandı.



ABD’de vaka sayısı 2618’e çıktı



Hastalığın Meksika'dan sonra en fazla görüldüğü yer olan ABD'de ise vaka sayısının 2618'e yükseldiği bildirildi.



Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi kurumu, ülkede 44 eyalette dün 2532 olarak açıkladığı H1N1 virüsü vaka sayısının 2618'e yükseldiğini kaydetti.



Sağlık kurumu, hastalıktan bugüne kadar 3 kişinin öldüğü ülkedeki vakaların çoğunun hafif olduğunu belirtti.



Meksika'da H1N1 virüsü bulaşan kişi sayısı 2003'ü bulurken, bu hastalıktan ölenlerin sayısı da 56'ya çıkmıştı.



’Salgın olasılığından bahsetmek için erken’



Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalığa yol açan H1N1 virüsünün ilk ortaya çıktığı yer olan Kuzey Amerika dışında, virüsün sürekli biçimde insandan insana yayıldığına ilişkin bir işaret olmadığını bildirdi.



DSÖ yetkilisi Kejiyi Fukuda, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılmasının durup, durmayacağı ya da ülkeler arası salgına dönüşüp, dönüşmeyeceğinden bahsetmek için çok erken olduğunu söyledi.



Fukuda, DSÖ'nün, H1N1 virüsü konusunda 1 ila 6 arasında derecelendirilen salgın evreleri sıralamasında alarm düzeyini 5. evrede tutmaya devam edeceğini kaydetti.

