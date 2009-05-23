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Dünya

İngiltere'de domuz gribi vaka sayısı 117'ye çıktı

23 Mayıs 2009 01:10

İngiltere'de yeni 5 H1N1 virüs vakası daha saptanmasıyla ülkede söz konusu virüsün yol açtığı bu tür grip hastalığı vaka sayısının 117'ye yükseldiği açıklandı.

Sağlık yetkilileri, 2 yeni vakanın başkent Londra'da, 2'sinin İngiltere'nin güneydoğusunda, 1'inin de West Midlands'ta görüldüğünü bildirdi.

Avrupa'de en fazla H1N1 virüs vakasının görüldüğü ülke olan İngiltere'de, genelde hastaların durumunun ağır olmadığı belirtiliyor. İngiltere'de bugüne kadar söz konusu gripten ölen olmadı. 

Çin'de de yayılıyor

Öte yandan Çin'in başkenti Pekin'de bir H1N1 virüs vakası daha tespit edildiği, böylece Pekin'deki vaka sayısının 3'e, Çin'in kıta kesiminde 6'ya çıktığı bildirildi.

Pekin Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Pekin'de virüs tespit edilen 69 yaşındaki erkek hastanın, 2 yıldır Kanada'da yaşadığı ve 16 mayısta eşiyle birlikte Toronto'dan Pekin'e döndüğü belirtildi.

Açıklamada, hastayla yakın temasta bulunan 4 kişinin de karantina altına alındığı kaydedildi.

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