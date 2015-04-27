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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de dışkıyla çalışan otobüs hizmete girdi

İngiltere'nin güneybatısındaki Bristol'da seferlerine başlayan otobüs, bir atık işleme tesisinden elde edilen biyometan gazıyla çalışıyor.

27 Nisan 2015 18:47


Bristol belediyesi her yıl arıtma tesislerinde yaklaşık 75 milyon metreküp kanalizasyon suyu işliyor. Konut ve süpermarketlerden toplanan gıda atıklarının miktarı ise 35 bin tona yaklaşıyor.

Bristol belediyesi, bu atıklardan biyometan gazı elde edilmesi işini Geneco isimli şirkete devretti. Geneco, katı atık ve kanalizasyon suyundan elde ettiği gazı şebekeye naklediyor.

İnsan dışkısı konutlara gaz, otobüse enerji olarak dönüyor

Geneco'nun verilerine göre bu yöntemle elde edilen gaz miktarı yılda 17 milyon metreküpe ulaşıyor. Gaz, 8 bin 500 konutun ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, belediye otobüslerinin enerji ihtiyacı da karşılanıyor. Otobüsün 300 kilometrelik enerji ihtiyacının karşılanması için beş yetişkinin bir yıllık dışkısının tamamının yeterli olduğuna dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, biyometan yöntemiyle İngiltere'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'unun karşılanabileceğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BristolGenecoDeutsche Welle Türkçe DW/glp/NHBK

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