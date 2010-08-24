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Dünya

İngiltere'de 'dev fare' korkusu

İngiltere'de bir yerleşim yerinde boyu 70 santimetreyi geçen farelerin görülmesi korku yarattı.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere'nin kuzeyindeki Bradford yerleşim bölgesinde 70 santimetre büyüklüğünde dev farelere rastlandı. İngiliz yetkililer bu buyüklükte farelere Ada'da ilk defa rastlandığını açıkladı.
 

Dev fareyi ilk görerek yetkililere haber veren 6 çocuk annesi Julie Briggs, "Geceleri çatıda birbirlerine saldırırken çıkardıkları sesleri duyuyordum. Sonra birgün mutfağımda görünce dehşete kapıldım" dedi.


İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Brandon Goddard adlı bir kişi de av tüfeğiyle bu farelerden birini öldürdü. Bu tek vakalardan yola çıkan yetkililer, Bradford yerleşim bölgesinde yaptıkları incelemede 70 santimetre büyüklüğünde 4 fareye daha rastladıklarını açıkladı. Yetkililer bu farelerin nasıl ürediğini ve yok etmek için hangi tedbirler alınması üzerinde çalışıyorlar.


Memeli Hayvanları Koruma Derneği'nden Laura Drake, bu tür farelerin suda yaşadığını ve oklu kirpilerle akraba olduklarını söyledi.

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