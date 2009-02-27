İngiltere'de 'çocuk fahişe' şoku

İngiltere'de, geceleri ‘hayat kadını’ olarak çalıştığı belirlenen 15 yaşındaki kız öğrenci polis korumasına alındı



Newcastle’da 15 yaşında kız öğrencinin geceleri ‘hayat kadını’ olarak çalıştığı ve yılda 100 bin sterlin kazandığı ortaya çıktı



İngiltere'de 15 yaşındaki bir kız öğrencinin akşamları ‘Birinci sınıf’ hayat kadını olarak çalışarak yılda 100 bin sterlin (yaklaşık 242 bin TL) kazandığı ortaya çıktı. İngiltere’de yaklaşık 5 bin ‘Çocuk fahişe’ bulunduğu belirtildi.



Newcastle'daki bir ‘eskort ajansında' çalıştığı belirtilen ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan 15 yaşındaki kız öğrencinin, gündüzleri sınıfta ‘uslu kız öğrenci', akşamları ise yüzlerce sterlin kaşılığında seks yapan bir hayat kadını olduğu ortaya çıktı. Okul geceleri ve hafta sonlarında çok sayıda erkekle buluşan ve müşterilerine gerçek yaşını söylemeyen genç hayat kadınının, haftada 1700 sterlin kazandığı bildirildi.



Öğrencisinin dikkat çeken davranışlarından şüphelenen öğretmeni, öğrencilin okul çantasında yaptığı araştırmada, çok sayıda prezervatif, kadın satıcısına ait bir kartvizit ve çalıştığı eskort ajansının detaylarını buldu. Okul yönetiminin şikayeti üzerine kız öğrencinin Güney Tyneside bölgesindeki ailesi ile oturduğu 200 bin sterlin değerindeki evinde arama yapan polis, çatı arasına gizlenmiş 8 bin sterline el koydu.



15 yaşındaki hayat kadınına 2 ayda 14 bin sterlin ödendiğinin tespit eden polis, kızın anne ve babasının ‘çocuk fuhuşu’ yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını fakat daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Polis ayrıca, Doğu Avrupa'dan geldiği belirlenen ve gözaltında tutulan öğrencinin Çocuk Koruma Bürosu görevlilerinin himayesinde olduğunu ekledi.



Öte yandan İngiliz çocuk yardım kuruluşu ‘Save the Children' tarafından yayımlanan raporda, İngiltere'de yaklaşık 5 bin çocuk fahişe bulunduğu ve bunların yüzde 75’inin de kız olduğu bildirildi. (aa)



