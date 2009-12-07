İngiltere'de Chelsea haftayı lider kapadı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftası, bugün yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Başkent temsilcisi Fulham, sahasında Sunderland'i 7. dakikada Zamora'nın attığı golle 1-0 yenerken, günün diğer karşılaşmasında ise Everton ile Tottenham Hotspur 2-2 berabere kaldı.

34 bin futbolseverin izlediği karşılaşmada Tottenham Hotspur, 47. dakikada Defoe ve 59. dakika Dawson'un golleriyle 2-0 öne geçmesine karşın 78. dakikada Saha ile 86. dakikada Cahill'in gollerine engel olamadı ve iki takım 1'er puan aldı. Konuk ekip Tottenham Hotspur'un golcü futbolcusu Defoe, 90 artı 6. dakikada penaltı kaçırdı.

Dün Manchester City'ye yenilen FC Chelsea, haftayı 36 puanla lider kapadı. ''Maviler''in en yakın rakibi Manchester United ise West Ham United deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından lider FC Chelsea ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Ligde gol krallığı yarışında Tottenham Hotspurlu Defoe, 12 golle ilk sırada yer alıyor. Bu oyuncuyu 11 golle Wayne Rooney (Manchester United) ve Didier Drogba (FC Chelsea), 10 golle Fernando Torres (FC Liverpool), 9 golle de Louis Saha (Everton) ve Darren Bent (Sunderland) izliyor.

Premier Lig'de 16. haftanın programı ve puan durumu şöyle:

12 Aralık Cumartesi: Stoke City-Wigan Athletic, Birmingham City-West Ham United, Bolton Wanderers-Manchester City, Burnley-Fulham, FC Chelsea-Everton, Hull City-Blackburn Rovers, Sunderland-Portsmouth, Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers, Manchester United-Aston Villa

13 Aralık Pazar: FC Liverpool-Arsenal

-PUAN DURUMU-

TAKIMLAR O G B M A Y P

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1-FC Chelsea 15 12 0 3 37 10 36

2-Manchester United 15 11 1 3 34 13 34

3-Arsenal 14 9 1 4 38 18 28

4-Tottenham Hotspur 15 8 3 4 35 21 27

5-Aston Villa 15 7 5 3 25 14 26

6-Manchester City 14 6 7 1 26 18 25

7-FC Liverpool 15 7 3 5 31 20 24

8-Fulham 15 6 4 5 19 16 22

9-Birmingham City 15 6 3 6 15 16 21

10-Sunderland 15 6 2 7 21 21 20

11-Stoke City 15 5 5 5 13 17 20

12-Blackburn Rovers 15 5 3 7 16 28 18

13-Burnley 15 5 2 8 19 33 17

14-Wigan Athletic 15 5 2 8 17 34 17

15-Everton 15 4 4 7 19 27 16

16-Hull City 16 4 4 8 17 34 16

17-West Ham United 15 3 5 7 24 30 14

18-Wolverhampton Wanderers 15 3 4 8 14 28 13

19-Bolton Wanderers 14 3 3 8 17 29 12

20-Portsmouth 15 3 1 11 13 23 10