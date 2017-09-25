İngiltere’de camiye giderken bıçaklanan Müslüman cerrah saldırganını affetti

Çeviri - Gonca Tokyol

İngiltere’nin Manchester kentinde, cami çıkışında boynundanbıçaklanan Müslüman cerrah Nasser Kurdy, saldırganı affettiğini söyledi.

Independent’tan Pat Hurst’ün haberine göre, Mayıs ayında Manchester’da gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından yaralıların yardımına koşan Kurdy, dün yere saatle 18.00 sıralarında, Altrincham İslam Merkezi’ne girdiği sorada arkasından yaklaşan biri tarafından boynundan bıçaklandı. Boynunun arkasından yaralanan 58 yaşındaki Kurdy, saldırının ardından ortopedik cerrah olarak çalıştığı Wytenshawe Hastanesi’ne kaldırıldı. “Allah bana merhametli davrandı. Bugün hastalarıma geri döndüm. Bıçak sinire, damara ya da yemek borusuna denk gelebilirdi ama şanslıyım ki kasa rastladı” dedi.

“Öfke, nefret ya da negatif hisler beslemiyorum”

Polisten yapılan açıklamada ‘nefret suçu’ olarak değerlendirilen olayın ardından iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Saldırganın kim olduğunu bilmediğini ancak saldırının İslam Merkezi’ne girdiği için gerçekleştiğinden şüphesi olmadığını ifade eden 3 çocuk babası Kurdy, “Saldırgan, bu ülkenin değerlerini temsil etmiyor. Ona karşı kesinlikle öfke, nefret ya da negatif hisler beslemiyorum. Onu tamamen affettiğimi duyurmak isterim” diye konuştu.

“Kiliseye de, sinagoga da giderim…”

İngiltere’de yaşanan terör saldırılarının ardından Müslümanlara yönelik nefret suçlarının arttığını kaydeden Kurdy, “İnsanların benim gibi Müslümanlar olduğunu da bilmesi gerekiyor. Hayatım boyunca çok çalıştım. Ben bir cerrahım, insanları tedavi ediyorum. Benden daha çok bu topluma entegre olmuş birini görebileceğinizi sanmıyorum. Sinagogtaki törenlere davet edilirim, Anma Günü törenlerinde kilisede hazır bulunurum. İnsanların bunu görmediğine eminim, tek gördükleri saldırıları düzenleyen deliler” ifadelerini kullandı.