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Dünya

İngiltere'de çalıntı arabayla kaza: Üçü çocuk beş kişi öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - İngiltere'nin Leeds kentinde, çalıntı bir arabanın ağaca çarpmasıyla gerçekleşen trafik kazasında, üçü çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını yitirdi

26 Kasım 2017 17:42

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - İngiltere\'nin Leeds kentinde, çalıntı bir arabanın ağaca çarpmasıyla gerçekleşen trafik kazasında, üçü çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını yitirdi.
İngiltere\'nin Leeds kentinde Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında beş kişi hayatını kaybetti. West Yorkshire polisinin Cumartesi günü akşam saatlerinde çalıntı bir aracın bölgedeki bir ağaca çarpmasıyla oluştuğunu tahmin ettiği kazada biri 12 diğer ikisi 15 yaşında olmak üzere üç çocuk ve biri 24 diğeri 28 yaşında iki yetişkin öldü.
West Yorkshire Polisi kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında 15 yaşında iki çocuğun gözaltına alındığını söyledi. Polis, kazayla ilgili bilgisi olan tanıkları, yerel polis merkezine giderek ifade vermeye çağırdı.

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