İngiltere'de buzlanma duası

T24 - Zorlu kış koşullarıyla mücadele eden İngiltere'de bir rahip, buzlanmayla mücadele eden tuzlama araçlarını kutsama ayini yapacak.





Lincolnshire bölgesinde görev yapan rahip John Saxbee, buzlanma nedeniyle meydana gelen kazaların azalması için 2003'ten bu yana benzer ayinler düzenliyordu. Aslında, rahip Saxbee depolardaki buzlanmayla mücadele araçlarını 7 Aralık'ta yapılacak bir ayinle kutsayacaktı. Ancak, araçların tuzlama programının bozulmaması için ayin ertelendi.



Şimdi rahip Saxbee söz konusu ayini gelecek hafta yapmayı umuyor. Saxbee, geçen yıllarda yapılan ayinlerin buzlanma nedeniyle yaşanan kazalardaki ölümleri azalttığını söyledi ve 'Bu belki de tesadüf değil' dedi.



Bölgedeki tuzlama çalışmalarının sorumlusu David Davies, 'Tuzlama araçlarının kutsanması için yapılan ayinler, sürücülerin bu koşullarda çok dikkatli olması gereğine ve tuzlama ekiplerimizin yaptığı cesur çalışmalara dikkat çekiyor' diye konuştu. Ayinin tam olarak ne zaman yapılacağı hava koşullarına bağlı.



Davies ise, 'Koşulların gelecek Pazertesi gününe kadar ayin yapılmasına izin vermesini umuyoruz. Ayin, tehlikeli koşullarda gece gündüz çalışan sürücülerimiz için de moral oluyor' diyor.







