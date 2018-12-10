İngiltere'de Brexit kaosu: Başbakan May, Parlamento'daki oylamayı erteledi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'nda yarın yapılacak olan Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelendiğini açıkladı. May, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmanın mevcut şartlarda Parlamento'da büyük farkla reddedileceğinin anlaşıldığını söyledi.

Başbakan May, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, mevcut anlaşmaya en büyük itirazın Kuzey İrlanda konusunda geldiğini belirtti.

May, Perşembe günü başlayıp 2 gün sürecek AB Zirvesi öncesi Avrupa Birliği liderleriyle bu konuda görüşmeler yapacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı ayrıca, hükümetinin AB'den gerekirse bir anlaşma olmadan ayrılmaya yönelik hazırlıklarını da hızlandıracağını duyurdu.

Londra ve Brüksel arasında varılan anlaşma, Kuzey İrlanda'nın belirsiz bir süre daha AB kurallarına uymaya devam etmesini, Birleşik Krallık'ın da belirsiz bir tarihte ancak İngiltere ve AB'nin ortak kararı sonrası gümrük birliğinden ayrılabilmesini öngörüyordu.

İngiltere Başbakanı May, Kuzey İrlanda konusunda Avam Kamarası'nın daha fazla söz sahibi olmasını istiyor. AB ise ısrarla anlaşmanın değiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguluyor.

May, İngiltere'de Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrılarını ise "Farklı bir sonuç çıkması halinde üçüncü referandum istenir" diyerek reddetti.

Corbyn: Hükümet darmadağın oldu

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Avam Kamarası'nda, Başbakan May'i son açıklaması sonrası sert bir dille eleştirdi.

Jeremy Corby, hükümetin kontrolü yitirdiğini ve darmadağın olduğunu söyledi.

Corbyn, May'den, AB ile yeni bir anlaşmayı müzakere edememesi halinde, çekilerek müzakere edebileceklerin önünü açmasını istedi.

Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable ise hükümet aleyhine bir güvensizlik önergesi verilmesi halinde, bu önergeyi destekleyeceklerini belirtti.

Galler'in bağımsızlığını savunan Plaid Cymru Partisi'nden de benzer bir açıklama geldi.

Ertelemeye gücü yetmeyebilir

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e göre, Avam Kamarası'nda azınlıkta bulunan Muhafazakar Parti'nin bu oylamayı iptal etmeye gücü yetmeyebilir.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin, Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı milletvekilleriyle birlikte hareket etmesi ve Avam Kamarası'nın oylamanın iptaline karşı bir karar alması mümkün.

Eğer bu gerçekleşirse May'in AB ile vardığı anlaşma yarın her koşulda Avam Kamarası'nda oylanacak. Kuenssberg'e göre bu "imkansız bir ihtimal değil."

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri de Başbakan May'in oylamayı iptal edemeyeceğini, oylamanın yapılması yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Kuzey İrlanda muhalefeti: Brexit iptal edilsin

Öte yandan, Kuzey İrlanda'nın dört muhalefet partisi Sinn Fein, Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi, İttifak ve Kuzey İrlanda Yeşilleri ortak bir açıklama yayımlayarak Brexit'in tekrar müzakere edilmesini değil iptal edilmesini tercih ettiklerini duyurdu.

"İş imkanlarını, ekonomik istikrarı ve çevreyi koruma konusunda ortak sorumluluğumuz var" ifadelerinin yer aldığı ortak açıklama, şöyle devam etti:

"Bu en azından fiziki bir sınırdan kaçınmak, Hayırlı Cuma Anlaşması'nı ve 20 yıl önce büyük çabalarla kazanılmış barışı korumak, Ortak Pazar ve Gümrük Birliği'nde kalmaktır.

"Öte yandan AB ile anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit'in toplumumuz ve ekonomimiz için felaket olacağını düşünüyoruz."

May hükümetini Avam Kamarası'nda dışardaN destekleyen Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi (DUP) ise Brexit anlaşmasında değişiklik talep ediyor.

DUP, taslakta öngörüldüğü şekilde Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı kurallara tabi olmasına dair maddelere karşı çıkıyor.

Liberal Demokrat Partyi lideri Vincent Cable ise oylamanın iptal edildiğine dair haberleri "Başbakan sinirlerine hakim olamadı" sözleriyle yorumladı:

"Umutsuz bir şekilde zayıfladı. Anlaşmaya dair hiçbir şey değişmeyecekken oylamayı ertelemenin anlamı yok.

"Bu kör düğümden çıkış yolu Avrupa Birliği'nde kalma imkanını da içeren bir şekilde halka söz hakkı vermektir."

Avrupa Adalet Divanı: İngiltere Brexit'ten tek taraflı vazgeçebilir

Günün ilk saatlerinde AB'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında İngiltere'nin Brexit'i tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti ise geçen hafta Avam Kamarası'nda Brexit ile ilgili olarak bir günde üst üste yapılan üç oylamayı kaybetmişti.

Ülkede mevcut koşullarda Brexit anlaşmasının da Parlamento'da reddedilme ihtimali yüksekti.

İngiliz Yüksek Mahkemesi: Brexit kampanyasındaki usulsüzlük iptal gerekçesi değil

İngiltere'de Yüksek Mahkeme ise bugün açıkladığı kararında 2016'daki referandumunda Brexit yanlılarının yaptığı usulsüzlüklerin oylamanın iptali için geçerli bir neden olmadığına hükmetti.

Brexit kampanyası sırasında AB'den ayrılık yanlılarının izin verilenden daha fazla harcama yaptığı referandumun ardından ortaya çıkmıştı.

Yurtdışında yaşayan İngiliz vatandaşları, bu gelişmenin ardından referandumun iptal edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Başvurucuların avukatları "Bu usulsüzlük yerel veya genel seçimde yapılsaydı, seçim bölgesindeki sonuçlar geçersiz sayılırdı" dese de mahkeme bunun referandumun iptal gerekçesi olamayacağına karar verdi.

Sterlin değer kaybetti

Son gelişmeler sonrası ise İngiliz Sterlini değer kaybetti.

Sterlin/Dolar kuru 1,26'ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.

AB: Tekrar müzakere etmeyeceğiz

Başbakan May'in Brüksel'le anlaşmayı tekrar müzakere etme seçeneğine gidebileceği konuşuluyordu.

Fakat bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, "Masada bir anlaşma var. Bunu tekrardan müzakere etmeyeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Artık bunu takip edemiyorum. İki yıl süren müzakerelerden sonra muhafazakar hükümet oylamayı ertelemek istiyor" dedi ve ekledi:

"İrlandalıları asla yalnız bırakmayacağımızı unutmayın. Bu gecikme halk ve şirketler için belirsizliği artıracaktır. Kararlarını vermeliler!"

İrlanda Cumhuriyet Başbakanı Leo Varadkar da, İngiltere'nin Brexit taslak anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırı konusunu, anlaşmanın tamamını tartışmaya açmadan müzakere edemeyeceğini söyledi.

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi ve diğer süreçlerin tamamlanması halinde, İngiltere 29 Mart 2019 günü yerel saatle 23:00'de, Türkiye saatiyle ise 30 Mart 2019 01:00'de AB'den ayrılacak.