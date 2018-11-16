İngiltere'de Brexit istifalarının ardından yeni atamalar yapıldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa eden 4 bakandan 2'sinin yerine yeni isimler atadı.

May, Dominic Raab'dan boşalan Brexit Bakanlığı'na Stephen Barclay'yi, Esther McVey'den boşalan Çalışma Bakanlığı'na eski İçişleri Bakanı Amber Rudd'u tayin etti.

Rudd, parlamentoyu bakanlığın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda yanılttığının ortaya çıkmasının ardından 30 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı. May'in istifayla kabineden ayrılan Rudd'u yeniden bakanlığa getirmesi, siyasi manevra alanının daralmasına bağlanıyor.

Brexit Bakanlığı'na getirilen Barclay'in ise önceki bakanların aksine siyasi bir tabanının olmadığına ve May'e itaat edeceğine işaret ediliyor.

Güvensizlik oylaması

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlerde Muhafazakar Parti milletvekillerinin Başbakan May hakkında güvensizlik oylaması talebiyle yaptıkları başvuru sayısının 48'e ulaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte başvuruda bulunduğunu kamuoyuna bizzat açıklayan milletvekili sayısı henüz 22'yi geçmedi.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor. Partinin parlamentoda 315 üyesi bulunuyor.

May hükümeti, önceki akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

May'in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.