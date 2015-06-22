İngiltere’de boşanma süreci 2 güne inecek

İngiltere çiftleri 48 saatte boşayan merkezler kuruyor. Ülkede temmuz ayından itibaren karşılıklı anlaşarak boşanmak isteyen çiftler boşanma davasına gerek olmadan boşanabilecek.

BBC Türkçe’nin, Times gazetesine dayandırdığı habere göre, boşanma işlemlerini yürütecek yeni merkezlerin tüm süreci tamamlayacağı belirtiliyor. Böylece 33 hafta süren işlemler, 2 günde tamamlanmış olacak. İngiltere’de muhafazakârlar karara karşı çıkıyor.

Yılda ortalama 120 bin boşanma davasının görüldüğü ülkede, gelecek ay hizmete girecek olan merkezlerin, mahkemelerin üzerindeki dava yükünü de azaltması bekleniyor. Karşılıklı anlaşmayla yapılan boşanma başvurularının ortalama 33 haftada sonuçlanabildiği ifade edilen haberde, başvuru bedelinin de kişi başı 410 sterlin olduğu vurgulanıyor.

Muhafazakârlar karara karşı

Ancak yeni düzenlemenin İngiltere'deki boşanma başvurularını artırabileceğinden de endişeleniliyor.

Muhafazakar Parti'den eski İçişleri Bakanı Ann Widdecombe, "Bu hiç de hoş bir gelişme değil. Devletin evlilik kurumu konusunda daha güçlü mesajlar vermesi gerekiyor" diyor.

Hristiyan Hukuk Merkezi'nden Andrea Williams da "İnsanlar bu kadar boşanabilecekse evlilik yemininin ne anlamı var ki? Yasaların yapması gereken şey evlilik kurumuna gerekli önemi vermek olmalı" diyor.

Ancak bu görüşe karşı çıkanlar da var. Evlilik Vakfı araştırmacısı Harry Benson, boşanma sürecinin eşler için ciddi acıların yaşandığı bir dönem olarak yorumluyor ve "Boşanma süreçlerinin mahkeme salonlarından uzaklaşması çok sayıda çifti memnun edecektir. Bu düzenlemenin evlilik kurumuna zarar verdiğine de inanmıyorum" diyor.