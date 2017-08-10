İngiltere'de bir otobüs binaların içine girdi: 2 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da çift katlı otobüs binaların içine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Otobüsün üst katında sıkışan iki kadın yolcunun durumu ağır.

Posta'da yer alan habere göre metropolitan polisinin yaptığı açıklamaya göre olay Londra'nın Lavender Hill bölgesindeki Junction tren istasyonu yanında meydana geldi. Olayda çift katlı otobüs binaların arasına daldı. Otobüs şoförü ve çok sayıda yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

2 yolcu otobüsün üst katına sıkıştı

Çift katlı otobüsün üst katında 2 kadın yolcu sıkıştı. İlk yardım ekipleri kadınlara otobüste müdahale ediyor. Yol trafiğe kapatıldı. Görgü tanıklarından biri "Her yerde kan vardı. Çok korkunç" yorumunu yaparken, yolculardan biri kanca şeklinde sıkışıp kaldığını, kendi çabasyla otobüsten çıktığını anlatarak, "Otobüs öyle hızlı gitti ki herkes durması için bağırıp, çığlıklar atıyordu" dedi.