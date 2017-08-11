İngiltere'de bir ilk: Hakemlik yapan Ryan Atkin, eşcinsel olduğunu açıkladı

İngiltere'de futbol hakemliği yapan Ryan Atkin, eşcinsel olduğunu açıkladı. Atkin bu açıklamasıyla, İngiltere'de eşcinsel olduğunu açıklayan ilk hakem oldu.

Ryan Atkin, Ulusal Lig Kuzey ve Ulusal Lig Güney’de hakemlik yapmanın yanı sıra, İngiltere Lig Kupası ve Ulusal Ligi’nde 4. hakemlik yapıyor

Skysports’a konuşan Ryan Atkin, “Futbol Federasyonu, Premier Lig, ve İngiltere Lig Kupası’ndan LGBT desteği almak oldukça önemliydi.” diye konuştu.

Vatan'ın haberine göre, 1999 yılında Plymouth’ta hakemliğe başlayan Atkin, 2009 yılında lig maçlarında yardımcı hakem olarak Championship maçlarında da görev alıyordu. Ancak 1. hakem olmak için alt liglere döndü.

Atkin, cinsel tercihlerini açıklamaya korkan kişilere için bir örnek olabilmeyi umuyor.

“Eşcinsel olmak bir maçın yönetimini asla etkilemeyecek. Eşitlikten bahsediyorsak, eşcinsel olduğumdan bahsetmem gerekiyor çünkü bu göreceli. Homofobi hala bir sorun ancak bu durum düzeliyor. İlk hakemlik yaptığım döneme göre kesinlikle gelişme var.”

"Federasyon, Ryan'ı destekliyor"

Futbol Federasyonu Hakem Gelişimi Başkanı ve eski bir hakem olan Neale Barry, Ryan Atkin’in kararlılığı ve cesaretinden fazlasıyla memnun. Atkin'in ardından açıklamada bulunan Barry, “Federasyon, Ryan’ı kesinlikle destekliyor. Bizim görevimiz tüm hakemleri desterklemek, gelişimlerine yardımcı olmad, potansiyellerini makisimize etmek ve en önemlisi deneyimleri sonrası pozitif hissetmelerini sağlamak” diye konuştu.