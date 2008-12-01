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Ekonomi

İngiltere’de bir banka daha kayyuma devredildi

İngiltere'de faaliyet gösteren London Scottish Bank, kurumun faaliyetlerini sürdürmeye yetecek kadar nakdi bulunmadığı gerekçesiyle kayyuma devredildi.

01 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de faaliyet gösteren London Scottish Bank'ın yönetimi, bankanın, faaliyetlerini sürdürmeye yetecek kadar nakdi bulunmadığı gerekçesiyle kayyuma devredildi.

Financial Services Authority adlı, bankacılık alanında yetkili yapı tarafından yönetiminin devralınmasıyla birlikte, bankanın mevduat kabulü durduruldu. Ernst&Young adlı mali danışmanlık firması, London Scottish Bank'ın yönetimini sürdürmeye tayin edildi.

Bu arada, İngiliz Hazinesinden yapılan bir açıklamayla da, bankada paraları bulunan mevduat sahiplerine, paralarının tümünü geri alacaklarına dair güvence verildi.

Açıklamada, bu güvencenin, Hazine'nin 50 bin olarak koyduğu güvence üst sınırının üzerindeki mevduatlar için de geçerli olduğu vurgulandı. İngiltere'de mevduat sahiplerinin bankalardaki paralarının sadece 50 bin sterlinlik bölümüne Hazine güvencesi veriliyor.

London Scottish Bank'ın uzun süredir bankanın satışı için müşteri arayışı içinde olduğu, ancak bunun şu ana kadar gerçekleştirilemediği belirtiliyor.

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