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BBC Türkçe

İngiltere'de bir araç bayramlaşanlara çarptı, altı kişi yaralandı

İngiltere'nin Newcastle kentinde bayramlaşmak için toplanan bir kalabalığa bir aracın çarpması sonucu altı kişi yaralandı. Ancak polis, olayın terör ile ilişkili olduğunu düşünmediklerini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Newcastle kentinde bayramlaşmak için toplanan bir kalabalığa bir aracın çarpması sonucu altı kişi yaralandı. Ancak polis olayın terör ile ilişkili olduğunu düşünmediklerini açıkladı.

Yerel saat ile sabah 09:14'de gerçekleşen olayın nasıl olduğunun tam olarak araştırıldığı aktarıldı.

Westgate Spor Merkezi önünde toplananlara çarpan arabayı kullanan 42 yaşındaki kadın gözaltına alındı; polis zanlıyı halen sorguluyor.

En son Londra'nın kuzeyinde Finsbury Park Camii'nde teravih namazından çıkan kalabalığın üzerine bir saldırganın aracını süremesi üzerine bir kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

yargılanacağı açıklandı.
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