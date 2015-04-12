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Dünya

İngiltere'de bir adam, 3.8 milyon liralık mal varlığını Türk bakıcısına bıraktı

Ailesi, 4 ay önce değiştirilen vasiyete itiraz etti ama başarılı olamadı

12 Nisan 2015 12:34

İngiltere’nin Surrey bölgesindeki Walton-on-Thames kentinde 87 yaşında hayatını kaybeden Dennis Sears isimli adam yaklaşık 1 milyon sterlinlik (3 milyon 850 bin TL) mal varlığını ailesi yerine ölümünden önceki son 14 ayda kendisine bakan Türk bakıcı Nermin Kancefer’e bırakmayı tercih etti.

 

‘50 bin sterlin verdi’

 

Ailesi, Sears’ın ölümünden sadece 4 ay önce değiştirdiği vasiyete itiraz ettiyse de başarılı olamadı. Sears’ın torunları, konuyu mahkemeye taşımak istediklerini ancak dava masraflarının yüzbinlerce sterlini bulabileceğini öğrenince, Kancefer ile 50 bin sterline anlaşmaya varmayı kabul ettiklerini söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan aile fertleri, başkalarının da aynı duruma düşmemesi için hikâyelerini anlatmak istediklerini iddia etti.

 

‘Babacığım’ diyordu

 

Milliyet'te yer alan habere göre Sears’ın yeğeni Peter Harris (49), Nermin Kancefer’in dedelerinin yanına taşındıktan sonra ona “Babacığım” diye hitap etmeye başladığını, Sears’la olan ilişkilerinin de bir anda bozulduğunu öne sürdü. Harris “Biz Dennis’in bakıcılarıyla yakın ilişkiler kurar ve ona iyi bakıldığına emin olmaya çalışırdık. Ancak Nermin, Dennis’i onu bir bakım evine yatırmayı istediğimize ikna etti. Bu doğru değildi. Biz Dennis’in iyiliğini istiyorduk” dedi. Ailenin şikâyetiyle vasiyeti inceleyen polis, cuma günü soruşturmayı bitirme kararı aldı.

 

‘Bakımımla iyileşti hayattan zevk aldı’

 

İngiliz basınına konuşan Nermin Kancefer, Dennis Sears’ın onun bakımındayken çok mutlu olduğunu, ailesine ise kızgın olduğunu söyledi. Aile fertlerini mirasından  çıkarma kararını Sears’ın tek başına verdiğini söyleyen Kancefer, “Dennis’le özel bir bağım vardı. O bana babamın hiç göstermediği sevgiyi gösterdi” diye konuştu. “Onu bulduğumda çok kötü durumdaydı ancak benim bakımımdayken iyileşti, hayattan zevk almaya başladı” diyen bakıcı, Sears’ın vasiyetini değiştirdiğini de ölümünden sonra öğrendiğini söyledi.

 

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