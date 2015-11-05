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Dünya

İngiltere'de binlerce öğrenci 'parasız eğitim' için yürüdü

Eylemlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi

05 Kasım 2015 19:41

İngiltere’nin başkenti Londra'da, parasız eğitim ve üniversite harçlarının kaldırılmasını isteyen binlerce öğrenci yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda polisle bazı öğrenciler arasında çatışma yaşandı. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.

Aynur Tattersall'un DHA'da yer alan haberine göre, başkent Londra'da, binlerce öğrenci parasız eğitim ve okul harçlarını protesto etmek için bir araya geldi. Ülkenin birçok kentinden başkente gelen öğrenciler, paralı eğitim ve artan harçlara olan tepkilerini yürüyüş düzenleyerek gösterdi. Londra'nın merkezinde bulunan Malet Sokağı'nda toplanan öğrenciler, hemen ardından başkentin en işlek yerlerinden Trafalgar Meydanı'ndan ilerleyerek parlamento binasına kadar yürüdü.

 

'Savaş değil, barış istiyoruz'

 

Parasız eğitim' isteyen öğrencilerin taşıdığı 'Vergileri zenginler ödesin', 'Bombalar yerine kitaplar olsun', 'Savaş değil eğitim istiyoruz', 'İşçi ve öğrenciler birleşelim' yazılı pankartlar dikkat çekti.

Ulusal Öğrenci Sendikası ve gençlik örgütleri tarafından organize edilen protesto yürüyüşünde İngiltere Başbakanı David Cameron ve hükümetine karşı sloganlar atıldı.

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