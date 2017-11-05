İngiltere'de başbakan yardımcısı hakkında 'porno' incelemesi

İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green’in parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edildi, İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre, 2008 yılında hükümet içinden bilgi sızdırılması iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Green’in ofisindeki bir dizüstü bilgisayarda "aşırı" pornografik içerik bulundu.

Gazete haberini, Bob Quick adlı eski bir polis yetkilisine dayandırdı. 2008 yılında yapılan "sızıntı" soruşturmasında, Quick ile birlikte Scotland Yard’ın bugünkü müdürü Cressida Dick de rol almıştı.

Green iddiaları yalandı

Sosyal medya hesabında yayımladığı mesajla iddiaları reddeden Green, "Bu haber bütünüyle gerçek dışı ve dayandırıldığı kaynak da lekeli ve güvenilmez." ifadesini kullandı.