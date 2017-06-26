İngiltere'de azınlık hükümeti için anlaşma sağlandı

İngiltere'de, 8 Haziran'daki erken genel seçimde Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybeden Muhafazakar Parti, Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi'yle (DUP) azınlık hükümeti için anlaşma sağladı. DUP, Kuzey İrlanda'ya 2 yıl boyunca 1 milyar sterlin ek mali destek sağlanacağını açıkladı.

Varılan anlaşma uyarınca 10 milletvekili bulunan DUP, Avam Kamarası'ndaki oylamalarda Muhafazakar Parti'ye destek verecek. Ancak iki parti bir koalisyon hükümeti kurmayacak.

İki parti arasında iki haftadır süren görüşmeler, Kuzey İrlanda'ya mali destek ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış müzakerelerine (Brexit) odaklanmıştı.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May DUP ile varılan anlaşmaya yönelik olarak "Güçlü bir hükümet kurulması konusundaki arzuyu paylaşıyoruz. Brexit müzakereleri ve ulusal güvenlik meselelerinde hükümet programını uygulamak istiyoruz" dedi.

Başbakanlık konutu önünde gazetecilere konuşan DUP lideri Arlene Foster iki partinin "Birleşik Krallık'ın çıkarı için istikrarlı bir hükümet kurulmasını sağladığını" söyledi.

Foster'ın yaptığı açıklamaya göre anlaşma 5 yıl geçerli olacak. 2 yıl sonra yeniden gözden geçirilecek.

DUP lideri Arlene Foster ayrıca Kuzey İrlanda'ya, ekonomisini güçlendirmek ve yeni altyapı yatırımları için önümüzdeki 2 yıl için 1 milyar sterlin tutarında ek mali destek sağlanacağını da açıkladı.

Daha önce Kuzey İrlanda'ya 500 milyon sterlin tutarında bir mali destek verileceği açıklanmıştı.

İngiltere'de 8 Haziran'da yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Parti'nin, parlamentonun alt kanadı olan 650 üyeli Avam Kamarası'ndaki sandalye sayısı 330'dan 318'e düşmüştü.

2010-2015 yılları arası koalisyon hükümetinin büyük ortağı olarak, 2015'ten bu yana da tek başına ülkeyi yöneten parti böylece Parlamento'daki çoğunluğunu yitirmişti.

Muhafazakar Parti üyesi eski İngiltere başbakanlarından John Major, DUP ile yapılacak bir anlaşmanın Kuzey İrlanda'daki barış sürecini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.

DUP, eşcinsel evliliklere ve kürtaja da karşı çıkıyor.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi varılan anlaşmanın halka ne kadara mal olacağını ve DUP'a başka ne tür mali sözler verildiğinin ayrıntılı şekilde açıklanmasını talep ediyor.