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Spor

İngiltere'de ayın futbolcusu Ibrahimovic

Manchester United'ın İsveçli yıldızı Ibrahimovic, aralık ayının futbolcusu seçildi

13 Ocak 2017 23:52

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen futbolculardan Zlatan Ibrahimovic aralık ayının futbolcusu, takım arkadaşı Henrikh Mkhitaryan'ın "akrep vuruşuyla" attığı gol de ayın en iyisi seçildi.

Premier Lig'de ayın futbolcusu ve golü ödülleri Manchester Unitedlı futbolculara gitti. Aralık ayında Manchester ekibiyle ligde 6 maça çıkan 35 yaşındaki Ibrahimovic, hiç kaybetmedikleri bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının skor yüküne katkıda bulundu.

Manchester United'da sezon başından bu yana performansı tartışılan Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan'ın "akrep vuruşuyla" attığı gol, aralık ayının en iyisi seçildi. 27 yaşındaki futbolcu, Sunderland ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçın 86. dakikasında takımının son golünü şık bir vuruşla kaydetmişti.

İngiltere kariyerindeki ilk sezonuna Chelsea ile çok iyi bir başlangıç yapan İtalyan teknik adam Antonio Conte, aralık ayının en iyi teknik direktörü seçildi. Ligde lider durumdaki başkent ekibiyle 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan 47 yaşındaki Conte, üst üste 3 kez bu ödülü alan ilk teknik adam oldu.

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