İngiltere'de aşırı-sağ 'Erdoğan'ın sözlerini' hatırlattı

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcı İngiliz Ulusal Partisi, bastırdığı son tişörtlerde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte hapis yatmasına neden olan şiire yer verdi.



Tişörtlerde yer alan dörtlük;



"Minareler Süngü.

Kubbeler Miğfer.

Camiler Kışlamız.

Müminler Asker."



Recep Tayyip Erdoğan, 1997'de Siirt'te bir mitingde bu sözleri sarfettiği için Türk Ceza Kanunu'nun 312'inci maddesi uyarınca cezalandırılmış ve 26 Mart 1999'da girdiği Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay hapis yatmıştı.



İngiliz Ulusal Partisi'nin bastırdığı tişörtlerdeki resimde ise Büyük Britanya bayrağı üzerinde minareler yükseliyor.



Resimde ayrıca tepeden tırnağa kapalı olan ve sadece gözleri görülen bir kadının resmi var.



İngiliz Ulusal Partisi bununla birlikte, kendi deyimiyle iki "gerçekten" söz ediyor.



Öncelikle, İngiltere'nin en büyük üç partisi olan Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istediği belirtiliyor.



Bununla birlikte, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ve ülkenin "İslamlaşmasına" karşı çıkan tek partinin de İngiliz Ulusal Partisi olduğu vurgulanıyor.



Partinin lideri Avrupa Parlamentosu'nda



İngiliz Ulusal Partisi, bu yıl ilk kez Avrupa Parlamentosu'nda iki sandalye kazanmıştı.



Avrupa Parlamentosu üyelerinden partinin lideri Nick Griffin yarın akşam ilk kez BBC Televizyonu'nun birinci kanalında Perşembe akşamları yayınlanan tartışma programı Question Time (Soru Zamanı)'na katılacak.



BBC yöneticileri halen bu konuda kuruma yapılan şikayetleri inceliyor.



İngiltere'de, hafta içi aralarında eski genelkurmay başkanlarının da bulunduğu bir grup emekli general, İngiliz Ulusal Partisi'nin siyasi kazanım amacıyla silahlı kuvvetlerin imajından da yararlandıklarını söyleyerek kaygılarını dile getirmişlerdi.