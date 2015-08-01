İngiltere'de araba pazarına uçak düştü: 4 ölü

İngiltere'nin güneyinde Hampshire bölgesinde meydana gelen olayda özel bir uçağın araba pazarının üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güney Doğu Ambulans Servisi, ülkenin güneyindeki Hampshire bölgesinde meydana gelen olayda, uçakta bulunan pilot ile üç yolcunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayın, "Phenom 300" tipi uçağın araba pazarının yakınındaki Blackbushe Havaalanına inişi sırasında yaşandığı ve kazanın ardından araba pazarının boşaltıldığı bildirildi.

Hampshire İtfaiye Servisi ise kazanın ardından meydana gelen ufak çaplı yangının söndürüldüğünü kaydetti.



