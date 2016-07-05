T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de AB göçmenlerine sınır dışı tehdidi

Referandumdan Brexit sonucu çıkması sonrası ise gerek May gerekse de İçişleri Bakanlığı yetkilileri, AB vatandaşlarının ülkede kalacaklarının garantisi olmadığını belirtti

05 Temmuz 2016 20:02

İngiltere'de, en güçlü başbakan adayı olarak görülen İçişleri Bakanı Theresa May'in, ülkesi Avrupa Birliği'nden ayrıldığında, AB ülkelerinden göçmenleri sınır dışı etmekle tehdit etmesi eleştiri konusu oldu.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığına aday olan Theresa May, söz konusu göçmenlerin durumunun AB'yle yürütülecek görüşmelerde netleşeceğini söylemiş ve görüşmeler öncesinde İngiltere'deki AB vatandaşlarının geleceğine dair bir garanti verilemeyeceğini ifade etmişti.

Oysa 23 Haziran'da yapılan referandum öncesi, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) savunan kesimler dahi ülkedeki AB vatandaşlarının Brexit sonrası geri gönderilmelerine karşıydı.

Referandumdan Brexit sonucu çıkması sonrası ise gerek May gerekse de İçişleri Bakanlığı yetkilileri, AB vatandaşlarının ülkede kalacaklarının garantisi olmadığını belirtti.

Göçten sorumlu bakan James Brokenshire dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, AB'den İngiliz vatandaşları için benzer bir garanti almadan aksi yönde bir garanti vermenin, "mantıksız" olacağını vurguladı.

Avam Kamarası'ndaki oturum sırasında bu sözlere tepki gösteren bazı milletvekilleri ise "Theresa nerede?" diye bağırdı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Andy Burnham, hükümeti "göçmenleri tehdit etmekle" suçladı. Burnham, böylesi bir tavrın, İngiltere'de yabancı karşıtlığının ve ırkçılığın artmasına zemin hazırladığını savundu.

İngiltere'de diğer başbakan adaylarından Michael Gove'un yardımcıları ise Gove'un, mevcut AB göçmenlerinin İngiltere'de kalabilacekleri yönünde garanti vereceğini söylüyor.

Adaylardan Andrea Leadsom ve Stephen Crabb ise AB göçmenlerinin Brüksel'le yapılacak pazarlıklarda koz olarak kullanılmalarına karşı.

Bu konuda May'in çizgisine en yakın aday ise eski Savunma Bakanı Liam Fox.

ETİKETLER

Theresa MayİngiltereAB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24