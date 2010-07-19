-İNGİLTERE'DE AB DIŞINDAN GELEN GÖÇÜ SINIRLAYACAK LONDRA (A.A) - 19.07.2010 - İngiltere'de, AB dışından gelecek göçmen işçi sayısına sınırlama getiren uygulama başladı. Muhafazakar Parti üyesi İçişleri Bakanı Theresa May'in geçen ay açıkladığı yeni düzenlemeye göre, ilk aşamada 1 Nisan 2011'e kadar geçici bir uygulamayla, göçmen sayısı 24 bin 100 kişiye düşürülecek. Bu sayı, geçen yıl AB dışından gelen göçmen işçi sayısından yüzde 5 oranında daha az olacak. İngiliz hükümeti 1 Nisan 2011'den itibaren ise AB dışından göçü kalıcı olarak sınırlandırmayı planlıyor. Hükümet, yeni uygulamayla yasa dışı göçü ve ülkeye göçmen akışını önlemeyi, ayrıca net göçmen sayısını 1990'lı yıllardaki düzeyine çekmeyi amaçlıyor. İçişleri Bakanı May, kalıcı sınırlamaya geçişin iş dünyasıyla yapılacak görüşmelerin ardından belirleneceğini söyledi. Özellikle muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri ise "AB dışından gelecek vasıflı işçi sayısının azalacağı" ve "ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceği" gerekçesiyle bu uygulamayı eleştiriyor. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti, genel seçim sürecinde Muhafazakarların "AB dışından gelen göçmenlere sınırlama getirilmesi" önerisine karşı çıkmış, ancak daha sonra koalisyon hükümetini kurmak için ortağının bu politikasını kabul etmek zorunda kalmıştı. İngiltere'de 2004 yılında göçmen sayısı 245 bin kişiyle en yüksek seviyesine ulaşmış, son birkaç yılda puan sisteminin uygulanması ve ekonominin kötüleşmesinin etkisiyle bu sayı geçen yıl 142 bin kişi olmuştu. Edinilen bilgiye göre, yeni uygulamanın Türk vatandaşlarını fazla etkilemesi beklenmiyor. Yasal yollarla ve gerekli evrakla göçmen işçi başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde sorun yaşamayacağının tahmin edildiğini belirten yetkililer, Türk vatandaşlarının daha çok öğrenci statüsünde veya Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere'ye giriş yaptıklarına ya da yaşadıklarına dikkati çekiyor.