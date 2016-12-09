İngiltere'de 98 kulüp ve 83 şüpheliye cinsel taciz soruşturması

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi, futbolda çocuk tacizi iddialarıyla ilgili 83 şüpheli ve 98 futbol kulübü hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Açıklamada, 98 futbol kulübü arasında amatör ligden Premier Lig'e kadar her kademede mücadele eden takımların olduğu belirtildi.

Ayrıca, futbol kulüplerinde çocuk taciziyle ilgili ihbarların gelmeye devam ettiği vurgulandı.

Tespit edilen kurbanların yüzde 98'inin erkek olduğu ve tacize uğradıkları dönemde yaşlarının yedi ile 20 arasında değiştiği ifade edildi.

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi, polis şeflerini aynı çatı altında bir araya getirmek ve emniyet birimleri arasında koordinasyon sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu.

Konsey, bazı eski futbolcuların bir dönem birlikte çalıştıkları teknik direktörlere yönelik cinsel taciz suçlamasında bulunmasının ardından bir ihbar telefon hattı açmıştı.

Bu hatta ilk hafta içerisinde 860'a yakın ihbar yapılmıştı.

Şu ana kadar 15 emniyet müdürlüğü, futbolda geçmişe dönük cinsel taciz iddiaları hakkında soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Bunlar arasında Londra, Manchester ve İskoçya emniyeti de bulunuyor.