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Dünya

İngiltere'de 9 domuz gribi vakası daha

09 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de sağlık yetkilileri, H1N1 virüsünün neden olduğu 9 vaka daha görüldüğünü, böylece vaka sayısının 48'e yükseldiğini söylediler.

Yetkililer, yeni vakalardan 6'sının Londra'da, birkaç öğrencinin hastalandığı bir okuldaki çocuklarda görüldüğünü, okulun kapatıldığını ve personel ile öğrencilere antiviral ilaçlar verildiğini bildirdi.

Diğer vakaların ise Londra, İngiltere'nin orta kesimleri ve İskoçya'nın güneybatısındaki yetişkinler arasında görüldüğü kaydedildi.

İngiltere'de bu hastalıktan ölen görülmezken, İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tüm vakaların şu ana dek hafif olduğunu bildirdi.

Ülkede, hastalanan kişilerin çoğunun, hastalığın merkezi olan Meksika'yı ziyaret ettikleri veya bu ülkeyi ziyaret eden kişilerle yakın temas kurdukları belirtiliyor.

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