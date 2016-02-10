İngiltere'de 81 yaşındaki Müslüman adam 'ırkçı sözlerle taciz edilip' öldürüldü!

İngiltere'de 81 yaşındaki bir Müslüman adamın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında, saldırganların fiziki saldırıdan önce gerçekleştirdikleri sözlü tacizde ırkçı ifadeler kullandıkları belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rotherham kentinde yaşanan olayla ilgili dava Sheffield'da görülüyor.

Mushin Ahmed adlı adamın, sabah namazı için camiye giderken uğradığı saldırıda yumruklanarak ve üzerinden tepinilerek öldürüldüğünü belirtiliyor.

Davanın üst düzey avukatı Andrew Robertson, saldırganların bu kişiyi öldürmeden önce kendisine ırkçı sözlü tacizde bulunduğunu belirtti.

Robertson davada özetle şunları söyledi:

"4 çocuk babası, 12 çocuk dedesi Ahmed, 10 Ağustos'ta, sabah namazı için, Rotherdam'daki evine yürüme mesafesi uzaklığındaki camiye giderken iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Bu kişilerden Dale Jones gün içinde kokain, içki ve diyazepam kullanmıştı.

Jones saldırıdan hemen önce Asyalı bir taksi şoförüne de sözlü ırkçı tacizde bulundu. Jones, gün içinde, üvey oğlunun babasının evinde yatakta değil kanapede uyuduğunu öğrenmesi ardından çılgına döndü."

Avukat, diğer saldırganın Jones'un kız arkadaşının kardeşi Damien Hunt olduğunu, Hunt'ın olayda Jones'u durdurmaya çalıştığını söylediğini ancak CCTV kamera kayıtlarının iki kişinin Ahmed'e saldırı ardından olay yerinden birlikte ayrıldıklarını gösterdiğini söyledi.

Ahmed iki saat sonra yoldan geçen biri tarafından kaldırımda bulundu.

Hastaneye kaldırılan adam ancak 11 gün sonra öldü.

Zanlılar cinayet suçlamasını reddetti.

Dava devam ediyor.