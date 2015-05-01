İngiltere'de 770 milyon dolarlık kokain ele geçirildi; Dokuz Türkiye vatandaşı gözaltında

İskoçya'nın Aberdeen kenti açıklarında, Tanzanya bandralı bir teknede, 23 Nisan'da piyasa değeri 770 milyon dolar olan 3 tondan fazla kokain ele geçirildiği ve gemideki tümü Türkiye vatandaşı dokuz kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer, Kuzey Denizi'nde İngiliz donanması tarafından durdurulan Hamal adlı römorkörde bulunan kokainin şimdiye kadar ülkede bir seferde ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu belirtti.

Geminin Kanarya Adaları'nda yola çıktığı tespit edildi.

Yaşları 26 ile 63 arasında değişen mürettebatın Pazartesi günü mahkemeye çıkarıldığı ve bu kişiler hakkında uyuşturucu kaçakçılığından dava açıldığı kaydedildi.

Zanlıların 5 Mayıs'ta yeniden mahkemeye çıkarılacak.